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هيكل يشيد بدور صندوق تحيا مصر.. ويؤكد: الحكومة تبذل قصارى جهدها ضد كورونا

06:30 م الجمعة 01 مايو 2020
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كتب- مصطفى علي:

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الجمعة، 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ1650 طنًا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

يأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وشهد إطلاق القوافل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأشاد وزير الدولة للإعلام بالدور التكافلي لصندوق تحيا مصر للتخفيف عن المواطنين الأكثر احتياجًا، بمناسبة شهر رمضان المبارك من جهة، والحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأسر الأكثر احتياجًا من جهه أخرى.

وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادي الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، بني سويف، قنا، المنيا، الاقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الاسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.

صندوق تحيا مصر شهر رمضان مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة أسامة هيكل فيروس كورونا

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