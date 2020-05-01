وزير النقل: تنفيذ 96.5% من كباري مشروع طريق "بنها - المنصورة"

كتب - أسامة علي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، مواقع العمل في مشروع رفع كفاءة طريق (بنها / المنصورة) بطول 73 كم، وإنشاء خمسة كباري لحل التقاطعات السطحية.

وذكر بيان لوزارة النقل أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل بالمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة، وفي إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي تساهم في تيسير تنقل المواطنين والمركبات.

وتفقد وزير النقل القطاعات الأربعة للطريق، والتقى بالمهندسين والعمال.. ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 77% والانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبري "اسنيت" قبل نهاية الشهر المقبل.

كما وجه الوزير بإنهاء المشروع بالكامل نهاية يونيو المقبل، خاصة بعد انتهاء اتجاه المنصورة بكوبري "اسنيت" والانتهاء من تنفيذ الأربعة كباري الأخرى، وهي (صهرجت، وبشلا، وطنامل، وكفر شكر) وفتحها أمام حركة المرور، بعد أن بلغت نسبة تنفيذها 96,5%، مما ساهم في تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة، وكذلك تقليل استهلاك الوقود للسيارات مع القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكباري.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة الإجراءات التي تحافظ على سلامة العاملين بالمواقع المختلفة، من حيث تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر، والكشف على جميع العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحاً وبعد انتهاء فترة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.

وأوضح أنه يتم تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى على حدود محافظة القليوبية بطول 20 كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة ثلاث حارات، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة أربع حارات.

ونوه الوزير بأنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية على الطريق، لافتاً إلى أن رفع كفاءة طريق (بنها / المنصورة) سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

وشدد على استمرار وزارة النقل في تنفيذ المشروعات القومية بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيداً بحرص الشركات المصرية الوطنية على استمرار تنفيذ مشروعات التنمية التي تخدم المواطن.

وبعد ذلك، توجه وزير النقل لمتابعة أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي، والذي تبلغ تكلفته 357 مليون جنيه، ويبلغ طوله 1250 مترا، وبلغت نسبة تنفيذه 80%.. وقال الوزير "إن المشروع يشمل إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطعا مع طريق دكرنس بطول 950 مترا طوليا باتجاه (المنصورة / دمياط) بعرض 12 مترا، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق".

ويقع هذا الكوبري على إزدواج الطريق بين المنصورة ومدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي في يونيو المقبل.