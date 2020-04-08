استمرار عمل المصانع بكامل طاقتها.. "التموين" تعزِّز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفي لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، وإن القيادة السياسية وجهت باستمرار تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وأشار المصيلحي إلى استمرار عمل مصانع الأغذية؛ ومنها مصانع إنتاج السكر بنفس طاقتها؛ لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك‪.

وتواصل مصانع شركة الدلتا للسكر العمل على فترتَين، على مدار 24 ساعة؛ لاستمرار إنتاج السكر المحلي من البنجر، وأيضًا لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية وقرارات مجلس الوزراء بشأن استثناء مصانع الأغذية من قرار حظر التجوال؛ لاستمرار إنتاج السلع الأساسية والمنتجات الاستراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية.

وحرص الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، على تفقُّد مصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ؛ للاطمئنان على سير العمل، والوجود مع العاملين أمام خطوط الإنتاج؛ لرفع الروح المعنوية لدى العاملين مع توفير كل المستلزمات الوقائية؛ للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل، وهو ما لاقى ارتياحًا كبيرًا لدى العاملين، وعدم تأثر معدلات الإنتاج كما كان قبل أزمة كورونا وأيضًا انتظام استلام محصول بنجر السكر من المزارعين وَفق جداول منظمة منعًا للتكدس، وكذلك تأكيد توزيع نشرات توعوية وإرشادية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في هذا الشأن.

وقال أبو اليزيد إنه جار استلام محصول بنجر السكر من المزارعين بجداول منظمة؛ منعًا للتكدس، وتم استلام ما يقرب من 650 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 90 ألف طن سكر أبيض سائب حتى الآن؛ لتوفيره للمواطنين، بالإضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من المولاس، وكذلك إنتاج "لُب بنجر"، الذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

ونوه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر، كما أنها تسهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر‪.

يُذكر أن شركة الدلتا للسكر قررت تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس مصانع الشركة، لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع والمدينة السكنية وكل القطاعات والمنشآت التابعة للشركة، على أن تقوم اللجنة بمخاطبة كل الجهات المعنية للإشراف على عمليات التعقيم والتطهير بشكل مستمر.