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أمين البرلمان: إقبال غير مسبوق من النواب على التبرع لصندوق تحيا مصر

12:02 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
أمين البرلمان: إقبال غير مسبوق من النواب على التبرع لصندوق تحيا مصر

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

علق المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، على دعوة رئيس البرلمان، أعضاء المجلس للتبرع بـ3 أشهر من راتبهم، قائلًا: "الدعوة لاقت استجابة غير مسبوقة".

وقال الأمين العام في تصريحات صحفية: "استطيع القول إن هناك تسابق من النواب على هذا الأمر، وسط عبارات التأييد والمباركة والدعوات لمصر بحفظها وأهلها من كل سوء".

وطالب رئيس البرلمان، النواب في خطاب موجه لهم، بالتبرع لمواجهة أزمة كورونا، قائلًا: "أدعو حضراتكم للتبرع بمكافأة العضوية (5 آلاف جنيه) لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد، وأنا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين".

مجلس النواب محمود فوزي صندوق تحيا مصر إحنا أقوى من كورونا

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