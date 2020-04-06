بسبب كورونا.. متحدث البرلمان يطالب بمعاملة المتوفين من العاملين بالصحة كشهداء

كتبت- ميرا إبراهيم:

بعث الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، بخطاب إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توجه فيه بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، مشيدًا بجهود رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة في حماية مصر وشعبها ووقايته من مخاطر وسلبيات فيروس كورونا المستجد.

وتقدم "حسب الله"، في خطابه باقتراح لرئيس الوزراء، طالب فيه باعتبار كل من يتوفاه الله من أبناء مصر الأطباء ومعاونيهم وأطقم التمريض وغيرهم من جميع من يعملون داخل منظومة جيش مصر الأبيض كشهداء، على أن يمتد هذا الأثر على أسرهم وأهاليهم وذويهم ليتم معاملتهم جميعا مثل أسر شهداء الجيش والشرطة تقديرًا وعرفانًا لتضحياتهم وشجاعتهم في حربهم ضد فيروس كورونا.