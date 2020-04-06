الإسكان تعلق على إصابة عمال في مواقع المشروعات بفيروس "كورونا"

كتب- محمد عاطف:

أعلن المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تعقيم أجهزة المدن الجديدة التي تشهد تعاملًا يوميًا مع المواطنين.

وأضاف في تصريحات إعلامية، أنه تم تحريك سيارات خاصة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خطة تطهير وتعقيم مواقع المشروعات بالعلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حملة توعية للسلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات كافة، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي إصابات بمواقع مشروعات الوزارة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى تخصيص مراكز لإجراء فحص طبي للعاملين بالمشروعات بشكل يومي، لافتًا إلى أنه من المستهدف إنشاء مستشفيات ميدانية في مواقع المشروعات.