أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزير الأوقاف يهنيء رئيس الجمهورية والشعب بليلة النصف من شعبان

03:48 م الإثنين 06 أبريل 2020
وزير الأوقاف يهنيء رئيس الجمهورية والشعب بليلة النصف من شعبان

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة وأئمتها وجميع العاملين بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان له الاثنين، الله عز وجل أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك بأمن وأمان وسائر بلاد العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف عبد الفتاح السيسي النصف من شعبان

الخبر التالى:

الكنيسة المصرية بكينيا تقدم المساعدة لمصريين عالقين بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مؤشر مصراوي| أمريكا تسجل قفزة كبيرة في وفيات كورونا.. والصين في المنطقة الآمنة