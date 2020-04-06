وزير الأوقاف يهنيء رئيس الجمهورية والشعب بليلة النصف من شعبان

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة وأئمتها وجميع العاملين بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان له الاثنين، الله عز وجل أن يعجّل برفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يبلغنا شهر رمضان المبارك بأمن وأمان وسائر بلاد العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه .