"السياحة" تستقبل 307 أشخاص و 16 رضيعا مصريا عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية

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رئيس غرفة السياحة ينقل المصريين العائدين من أمريكا إلى أماكن العزل

كتب يوسف عفيفي:

استقبل أعضاء مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر بالورود والهدايا التذكارية أفراد الوفد الثاني من المصريين العائدين من مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فور وصولهم صباح اليوم الأحد مطار مدينة مرسى علم.

وأوضحت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن جميع أعضاء الوفد العائد، خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسى علم، وذلك من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر.

وتوجه الوفد على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشات الفندقية، أن الوفد يتكون من 307 أشخاص و 16 رضيعا، وأشرفت الغرفة بنفسها على عملية استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد فوزي، أنه تم تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد، كما تم تدريب العاملين به على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وجرى الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبي المقيم بالفندق بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان وتم تقديم وجبه الإفطار لهم.