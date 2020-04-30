غداً.. عرض مناظرة نادرة لنجيب محفوظ مع الأديب الفرنسي كلود سيمون
كتب- محمد عاطف:
تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مفاجأة من العيار الثقيل لكل عشاق الأدب والروايات، غدًا الجمعة في تمام الساعة 9:30 مساء.
وتعرض الهيئة على قناة وزارة الثقافة اللقاء الحصري النادر للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، الذي حصد جائزة نوبل عام 1988 في مناظرة مع الأديب الفرنسي كلود سيمون، والذي حصد جائزة نوبل عام 1985، وذلك لأول مرة حصرياً على اليوتيوب.
ويمكن الوصول إلى القناة من خلال الرابط التالي
https://www.youtube.com/user/GeboChannel
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