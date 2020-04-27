بنسبة تطوير 96%.. مستشار رئيس الوزراء ينشر أحدث صور لميدان التحرير

بمقدم 50 ألف جنيه.. تفاصيل نظم سداد شقق "جنة" في 6 مدن (تصل لـ20 سنة)

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أحدث صور بميدان التحرير.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك": "مصر يا ولاد حلوة الحلوات".

وبلغت نسبة تنفيذ تطوير ميدان التحرير 96%، حيث تتم عمليات التطوير على قدم وساق للانتهاء من أعمال التطوير بالكامل.

ونفذت شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع عمليات تجريب للنافورة، كنا يجري تركيب وتشغيل وحدات الإضاءة للموقع العام بالكامل.

وتم تقسيم ميدان التحرير إلى 6 أجزاء هي صينية الميدان وبها المسلة والكباش ومنطقة الجراج وعمر مكرم ومجمع التحرير وشارع ميريت، وتمت إعادة إحياء كل واجهات العقارات وطلائها وإزالة الإعلانات من الأسطح وواجهات المحلات، وتوحيد المعالجة وإعادة العمارات للطابع الذي أنشأت عليه، إلى جانب خلق مسارات للمشاة ومستخدموا الميدان ويمكن رؤية المسلة من أي جزء في الميدان، ويوجد تصميم متطور للإضاءة بشكل مختلف تمامًا.​