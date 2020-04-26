شعراوي: استرداد 3.8 مليون م2 و7114 فدانا من أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نجاح الدولة في استرداد 3.8 مليون م2 من أملاك وأراضي الدولة و7114 فدانا بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانِ وأسوار عليها والزراعة عليها مستغلين الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي، اليوم الأحد، من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات حتى الآن فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون منذ تكليفات رئيس الجمهورية في إزالة 3049 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة واسترداد حوالي 3 ملايين و813 ألف متر مربع.

كما تم إزالة 638 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة ليصل إجمالي الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة إلى حوالي 7114 فدانا.

وتم إزالة 4176 حالة لمخالفات البناء على مساحة 334 ألف متر مربع، كما تم تنفيذ 7617 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 1850 فدانا أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، مؤكدا أهمية الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع المخالفات خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وطالب الوزير، القيادات المحلية، بالمرور بصورة دورية في نطاق عملهم لرصد أي مخالفات جديدة خاصة في أيام الإجازات وإزالتها فورا.