الإسكان: بدء التسجيل إلكترونياً لحجز ١٣٥٩ شقة بمشروع جنة في ٦ مدن جديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ اليوم الأحد 26 /4 /2020، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 4 /6 /2020، فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز ١٣٥٩ وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان اليوم، أن الخطوة الأولى (التقديم) تبدأ اليوم الأحد 26/4/2020، وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الخميس 4 /6 /2020، بحيث يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط.

وأضاف: يجب تسجيل البريد الإليكترونى (E-mail) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم ارسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (sms) والإيميل، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة) وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط علي (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وأكد أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدرة 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والاسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعى – ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى (hdb-reservation@hdb-egy.com).