بالصور- مواصلة أعمال تطهير مترو الأنفاق
04:47 م السبت 25 أبريل 2020
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كتب- محمد عاطف:
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم السبت، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير، داخل محطات المترو، في إطار إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.
وتواصل فرق من شركة المترو، تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل المحطات، منذ الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4092
عدد المصابين
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1075
عدد المتعافين
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294
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كورونا فى العالم
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عدد المصابين
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807037
عدد المتعافين
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عدد الوفيات
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