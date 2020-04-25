أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

​بالصور- مواصلة أعمال تطهير مترو الأنفاق

04:47 م السبت 25 أبريل 2020
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة
  • عرض 28 صورة

كتب- محمد عاطف:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم السبت، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير، داخل محطات المترو، في إطار إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتواصل فرق من شركة المترو، تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل المحطات، منذ الإعلان عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر.​

تطهير مترو الأنفاق مترو الأنفاق إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

نهائيًا.. براءة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان