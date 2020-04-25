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تمت بمعرفة عضو مجلس نواب.. الري تزيل مخالفات على نهر النيل

10:04 ص السبت 25 أبريل 2020
تمت بمعرفة عضو مجلس نواب.. الري تزيل مخالفات على نهر النيل

الري تزيل مخالفات على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الري والموارد المائية، إن أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أزالت جميع أشكال التعدي التي تتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بإحدي القري النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك على مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، إن الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبري والإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبري وبني سويف والمنيا ونفذت الحملة بمتابعة على مدار اللحظة.

وأضاف رئيس قطاع حماية النيل، في بيان لوزارة الري، اليوم السبت، أنه لازالت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشيء لأصله وإزالة أي آثار للتعدي وذلك علي حساب المخالف .

وأشار إلى أن القطاع ينتهز الفرصة للتأكيد على أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي على نهرنا الخالد، وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه استغلال هذه الفترة من حظر تجوال وإجراءات احترازية تشهدها البلاد لنيل أي مكتسبات دون وجه حق.

نهر النيل وزارة الري إزالة مخالفات

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