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​البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

07:35 م الجمعة 24 أبريل 2020
​البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

البابا تواضروس

القاهرة- (أ ش أ):

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء في نص البرقية: "تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها إلى حضن الوطن، تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة".

وأضاف: "ندعو الله في هذه الذكرى المجيدة أن يسدد خطى قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، ويوفقهما في إتمام مهمتهما المقدسة، أولئك الذين يبذلون ويضحون من أجل أرضها الغالية، تمهيدًا لزراعتها بالخير والسلام والتنمية لأجل صالح أبنائها، وصالح وطننا وشعبنا العظيم".

وتابع: "نصلي أيضًا أن يحفظ الرب القدير لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها على الدوام".

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البابا تواضروس ذكرى تحرير سيناء السيسي الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية

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