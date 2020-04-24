​​أمين البحوث الإسلامية: "الصدق" فضيلة أكدتها الأديان السماوية والمذاهب الوضعية

كتب- محمود مصطفى:

بدأ المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية نشر سلسلة "بأخلاقنا نرتقي" على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتي يقدمها الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد؛ حيث يتناول فيها الحديث فيها عن الأخلاق ودورها في بناء القيم الإنسانية.

وبدأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أولى الحلقات عن خُلق الصدق وأكد في هذه الحلقة، أن من أهم الصفات الخلقية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان عمومًا خلق الصدق، حيث أكدت عليها الأديان السماوية والمذاهب الوضعية، وأن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد أن الصدق صفة لازمة للأنبياء والمرسلين والمؤمنين.

وأضاف عيّاد أن فضيلة الصدق تشمل جميع مناحي الحياة، حيث تكون في القول والعمل وفي تحقيق مقومات الدنيا بأثرها.