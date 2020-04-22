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البابا تواضروس يقرر تأجيل اجتماع المجمع المقدس إلى نوفمبر بسبب كورونا

10:48 م الأربعاء 22 أبريل 2020
البابا تواضروس يقرر تأجيل اجتماع المجمع المقدس إلى نوفمبر بسبب كورونا

البابا تواضروس الثاني

كتب- مصطفى علي:

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني، تأجيل اجتماع المجمع المقدس لدورة مايو 2020 واجتماعات لجان المجمع وسيامة الآباء الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر 2020.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

البابا تواضروس الثاني الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا

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