السيسي: "جات لي شكوى من العمل بكوبري العروبة ليلا".. قلت لهم: "الدق في دماغي"

كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: "جاتلي شكوى من إنشاء كوبري العروبة ليلاً.. قالوا لي خلي الناس تبطل شغل بالليل، قلت لهم والله العظيم الدق في دماغي 24 ساعة بس أنا مش هبطل".

وأضاف السيسي: إنشاء الكباري يكلف الدولة أموالاً هائلة ونحن نسير بمعدلات إيجابية، مشيرًا إلى "حرصنا على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم وهنأمن العمالة أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع أي حد عاوز يشتغل من فضلك اطلع على العاصمة ورشيد والعلمين فيه شغل".