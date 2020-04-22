أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

السيسي: "جات لي شكوى من العمل بكوبري العروبة ليلا".. قلت لهم: "الدق في دماغي"

04:06 م الأربعاء 22 أبريل 2020
السيسي: "جات لي شكوى من العمل بكوبري العروبة ليلا".. قلت لهم: "الدق في دماغي"

الرئيس السيسي

كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2: "جاتلي شكوى من إنشاء كوبري العروبة ليلاً.. قالوا لي خلي الناس تبطل شغل بالليل، قلت لهم والله العظيم الدق في دماغي 24 ساعة بس أنا مش هبطل".

وأضاف السيسي: إنشاء الكباري يكلف الدولة أموالاً هائلة ونحن نسير بمعدلات إيجابية، مشيرًا إلى "حرصنا على أن نوفر في كل مواقع العمل المختلفة التأمين اللازم وهنأمن العمالة أكثر بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركات ووزارة الدفاع أي حد عاوز يشتغل من فضلك اطلع على العاصمة ورشيد والعلمين فيه شغل".

الرئيس السيسي كوبري العروبة

الخبر التالى:

السيسي: أنفقنا 600 مليار جنيه في سيناء.. والعوائد أمن قومي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الدق شغال في دماغي".. السيسي ردا على شكوى من أعمال إنشاء كوبري العروبة ليلا