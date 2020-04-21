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" ارتفاع 7 درجات".. الأرصاد للمواطنين: تناولوا كميات كبيرة من المياه

11:10 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
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كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد غدا الأربعاء بقيم تتراوح من 6-7 درجات مئوية.

وأوضحت شاكر لمصراوي، اليوم، أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يأتي نتيجة امتداد منخفض جوي يؤثر برياح جنوبية غربية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة، تسجل على القاهرة 35 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة، وعلى شمال الصعيد 37، وعلى جنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

ونصحت شاكر، المواطنين وخاصة مرضى الجهاز التنفسي وحساسية الجيوب الأنفية، بضرورة الابتعاد عن الرمال والأتربة المثارة، مع الابتعاد عن للتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول المياه بكميات كبيرة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد غدا، طقس حار على شمال البلاد حتى القاهرة شديد الحرارة جنوبا، بجانب نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وتؤدي هذه الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على منطقة خليج السويس.

الطقس درجة الحرارة إيمان شاكر الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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