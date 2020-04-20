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بـ 80 جنيها.. "التموين" تطرح كرتونة رمضان بفروع الشركة العامة

01:10 م الإثنين 20 أبريل 2020
بـ 80 جنيها.. "التموين" تطرح كرتونة رمضان بفروع الشركة العامة

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

كتب- محمد سامي:

تطرح الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كرتونة رمضان بالمنافذ التابعة لها بمحافظات الوجه البحري بسعر الجملة.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين، إن النوع الأول من كرتونة رمضان، يشمل طرح كرتونة بسعر 80 جنيها تتضمن (كيلو سكر ولتر زيت خليط وكيلو أرز أبيض معبأ وعلبة مسلي صناعي زنة 800 جرام علبة صلصة زنة 300 جرام وعدد 2 كيس مكرونة زنة الواحد 500 جرام علبة فول وكيلو بلح).

والنوع الثاني كرتونة رمضان بسعر 100 جنيه وتتضمن: (كيلو سكر ولتر زيت خليط وكيلو أرز أبيض معبأ علبة مسلي صناعي زنة 800 جرام علبة صلصة زنة 300 جرام وعدد 2 كيس مكرونة زالواحد 500 جرام عدد 2 علبة فول وكيلو بلح و2 عدد باكو شاي زنة الواحد 40 جراما كيس عدس زنة 500 جرام.

القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين كرتونة رمضان

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