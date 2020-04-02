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مدبولي: أرقام المصابين بكورونا في الحدود الآمنة

06:12 م الخميس 02 أبريل 2020
مدبولي: أرقام المصابين بكورونا في الحدود الآمنة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، لكنها تظل في الحدود الآمنة والمرحلة المتوسطة من انتشار الفيروس.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم مناقشة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الاستعانة بالمستشفيات الجامعية، تحسبا وتم وضع خطة تنسيقية لادخال بعضها، لتكون هناك منظومة كاملة للاستفادة منها أقصى استفادة ليكون هناك عدد كبير من المستشفيات بكل المحافظات.

وأكد مدبولي أن توجيه الرئيس السيسي بأن نصل للمواطن المصري في أي مكان، وتم تعليق الطيران، وتسيير عدد كبير من الطائرات لإجلاء المصريين العالقين بدول خارجية، وهم من كانو في رحلات عمل دراسية وسياحية وغيرهم ممن ليس لهم إقامة بالدول المتواجدين بها، فكان من المهم إرجاعهم إلى وطنهم.
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا

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