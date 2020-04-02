مدبولي: أرقام المصابين بكورونا في الحدود الآمنة

كتب - محمود مصطفى:



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، لكنها تظل في الحدود الآمنة والمرحلة المتوسطة من انتشار الفيروس.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم مناقشة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الاستعانة بالمستشفيات الجامعية، تحسبا وتم وضع خطة تنسيقية لادخال بعضها، لتكون هناك منظومة كاملة للاستفادة منها أقصى استفادة ليكون هناك عدد كبير من المستشفيات بكل المحافظات.