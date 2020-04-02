مدبولي: 1000 سيارة مجهزة لفحص المواطنين من فيروس كورونا بالمحافظات
05:49 م الخميس 02 أبريل 2020
كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن وزراة الصحة وفرت 1000 سيارة مجهزة بالكامل للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات، ضمن عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا.
وطالب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، المحافظات كثيفة السكان باتباع المزيد من الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.
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