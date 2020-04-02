مدبولي: 1000 سيارة مجهزة لفحص المواطنين من فيروس كورونا بالمحافظات

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن وزراة الصحة وفرت 1000 سيارة مجهزة بالكامل للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات، ضمن عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا.

وطالب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، المحافظات كثيفة السكان باتباع المزيد من الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.