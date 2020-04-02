مدبولي: جميع السلع متوفرة ورصيدنا يكفى أكثر من 3 أشهر

كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، ويوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي يعقد حاليًا، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.