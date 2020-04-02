مدبولي: جميع السلع متوفرة ورصيدنا يكفى أكثر من 3 أشهر
05:43 م الخميس 02 أبريل 2020
كتب - أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، ويوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي يعقد حاليًا، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار إلى، أن الأسبوع المقبل هام جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء: 850 إصابة بفيروس كورونا في مصر
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء حول مستجدات كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
779
عدد المصابين
-
179
عدد المتعافين
-
52
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
934825
عدد المصابين
-
193989
عدد المتعافين
-
47189
عدد الوفيات
إعلان