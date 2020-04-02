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رئيس الوزراء: 850 إصابة بفيروس كورونا في مصر

05:32 م الخميس 02 أبريل 2020
رئيس الوزراء: 850 إصابة بفيروس كورونا في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمود مصطفى:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولئ رئيس مجلس الوزراء، إصابة 850 شخصا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأٍسبوع المقبل، هم في غاية الأهمية، بالنسبة للأسابيع الماضية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، الشكر لوسائل الإعلام لدورها فى زيادة وعى المواطنين بمخاطر فيروس كورونا.
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