أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

منذ ظهور الفيروس.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات كورونا في مصر (تفاعلي)

11:45 ص الخميس 02 أبريل 2020
منذ ظهور الفيروس.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات كورونا في مصر (تفاعلي)

الحجر الصحي

كتب - أشرف جهاد وأحمد جمعة:

سجلت مصر أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة، أمس الأربعاء، إذ أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 69 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلًا عن وفاة 6 حالات.

ومنذ 14 فبراير الماضي وحتى اليوم، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 779 حالة إصابة، من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و52 حالة وفاة بينهم أجانب.

يأتي ذلك تزامنًا مع ما كشفته مصادر بوزارة الصحة لمصراوي في وقت سابق، عن تسجيل إصابات بجميع محافظات الجمهورية بفيروس كورونا باستثناء محافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء.

ويستعرض مصراوي المعدل اليومي لتسجيل الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا منذ 14 فبراير، وحتى أمس الأول من أبريل عبر تقنية البيانات التفاعلية:

ويمكن أيضًا التعرف على المعدل الإجمالي لأرقام كورونا في مصر (مُحدّث):

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. وزيرة الصحة تكشف تحليل بيانات المصابين بكورونا

مع نهاية مارس.. أرقام كورونا في مصر (تفاعلي - مُحدّث)

فيروس كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا في مصر إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

رجائي عطية: إخلاء سبيل محامي الوادي الجديد من سراي المحكمة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. الحكومة تناقش مخزون السلع وإجراءات مواجهة كورونا عبر الـ"فيديو كونفرانس"