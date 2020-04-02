منذ ظهور الفيروس.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات كورونا في مصر (تفاعلي)

كتب - أشرف جهاد وأحمد جمعة:

سجلت مصر أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة، أمس الأربعاء، إذ أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 69 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلًا عن وفاة 6 حالات.

ومنذ 14 فبراير الماضي وحتى اليوم، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 779 حالة إصابة، من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و52 حالة وفاة بينهم أجانب.

يأتي ذلك تزامنًا مع ما كشفته مصادر بوزارة الصحة لمصراوي في وقت سابق، عن تسجيل إصابات بجميع محافظات الجمهورية بفيروس كورونا باستثناء محافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء.

ويستعرض مصراوي المعدل اليومي لتسجيل الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا منذ 14 فبراير، وحتى أمس الأول من أبريل عبر تقنية البيانات التفاعلية:

ويمكن أيضًا التعرف على المعدل الإجمالي لأرقام كورونا في مصر (مُحدّث):

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