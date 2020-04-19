كيف تتعامل الحكومة مع مخلفات قرية معزولة بسبب كورونا؟ "البيئة" تجيب

كتب - محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها - اتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لمتابعة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة البلدية بقرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، والتخلص الأمن منها بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، عقب فرض العزل الصحي الكامل على القرية، نتيجة ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتكثيف الجهود للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية، والحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى.

وقالت الوزيرة إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع المحافظة، عند العزل الصحي لقرية أو مدينة، والتعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة.

وأضافت أنه تم تخصيص سيارة مكبس لنقل المتولد اليومي من قرية كفر العجمي، وتعقيمها وتطهيرها قبل تحركها إلى المدفن المحكوم بمدينة مطوبس، بالإضافة إلى تخصيص خلية عمل خاصة بمخلفات هذه القرية فقط، قبل فرش المخلفات بطبقة من الجير الحي وتفريغ المخلفات عليها، ثم تغطيتها بطبقة أخرى من الجير فور الانتهاء من تفريغ الحمولة، للتأكد تمامًا من التخلص الآمن منها، مع مراعاة اختيار موقع الخلية على أن يكون عكس اتجاه الريح السائدة، يلي ذلك عملية التعقيم والتطهير للسيارة من جانب المسؤولين عن المدفن بعد الانتهاء من تفريغ حمولتها.

وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة اليومية والتنسيق من خلال البرنامج الوطني التابع للوزارة مع وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة ومركزي بيلا ومطوبس، لاستدامة هذه الإجراءات طوال فترة عزل القرية إلى جانب التنبية، والتأكد من ارتداء جميع العاملين والسائقين بالقرية لمهمات الوقاية السميكة والتى لا تسمح بالنفاذية حفاظًا على سلامتهم وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية أثناء العمل أو التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيًا، وعدم النبش بالمخلفات مطلقًا في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل.

والجدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ تعد من المحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ( قنا /أسيوط / كفرالشيخ / الغربية) والذي يتم من خلاله تنفيذ خطة طوارىء عاجلة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة في أوقات الحظر، ومتابعة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات المخلفات بالمحافظات.