إعلان

إسرائيل تستعد للحرب مع إيران.. تجهيز مستشفيات تحت الأرض في تل أبيب

كتب : مصراوي

03:23 ص 25/02/2026

مستشفيات تحت الأرض في تل أبيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أقامت وزارة الصحة الإسرائيلية مستشفى تحت الأرض جديدا في قلب تل أبيب، ضمن جهود تعزيز الجاهزية لسيناريوهات الحرب والطوارئ، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران.

وأجريت في مستشفى "أسوتا رمات هحيال" أعمال تجهيزات شملت موقف السيارات تحت الأرض ليعمل في ساعات الطوارئ كمستشفى محصن، يضم بنى تحتية للكهرباء والغازات الطبية وغيرها.

ومن المتوقع أن تكون هذه المنشأة، التي تعود ملكيتها للمستشفى الخاص، جزءا من نظام الإسعاف الوطني في حالات الطوارئ، لخدمة مستشفيات أخرى في منطقة الوسط تفتقر إلى تحصينات كافية.

ويضم المستشفى 18 غرفة عمليات محصنة، وخدمات مخبرية وتصويرية يمكن استخدامها من قبل المستشفى تحت الأرض، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 200 مريض.

وكشف تقرير مراقب الدولة حول تحصين المستشفيات، الذي نُشر قبل شهر، عن نقص كبير في أسرة الاستشفاء المحصنة، إذ أشار إلى أن أكثر من نصف 56% أسرة الاستشفاء في المستشفيات الإسرائيلية غير محصنة، بالإضافة إلى 41% من غرف العمليات في المستشفيات العامة، ونصف غرف القسطرة، وثلث محطات الديلزة.

وأوصى التقرير بدمج المستشفيات الخاصة في نظام الطوارئ الوطني، حيث تمتلك 253 سرير استشفاء محصنا، وغرف عمليات وأجهزة تصوير محصنة، لكن وزارة الصحة لم تنظم بعد نموذجا لهذا الدمج.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف: "نحن نزيد الجاهزية دون رفع درجة التأهب لم نفرغ مواقف السيارات أو ننزل إلى تحت الأرض نعم، قمنا بتحسين القدرة على إجراء الانتقالات بشكل أكثر سلاسة وسرعة إذا احتجنا إلى القيام بها. ظروف الاستشفاء تحت الأرض ليست مثالية، لذلك لن ننتقل إلى تحت الأرض لأسابيع طويلة، لكننا نريد أن نكون مستعدين".

كشف بار سيمان طوف، أنه تمت إضافة 3600 سرير استشفاء محصن إلى النظام بتكلفة 700 مليون شيكل منذ اندلاع الحرب، مع هدف طموح للوصول إلى 70% من الأسرة محصنة خلال 3 سنوات.

من جانبها، أكدت الدكتورة شاني بروش، رئيسة قسم الطب في أسوتا، أن المستشفى أثبت خلال جولة القتال الماضية مع إيران قدرته على المرونة وسرعة الاستجابة، مشيرة إلى أن المبادرة لتأسيس هذه المنشأة جاءت بتعاون مع وزارة الصحة التي مولت أعمال البنية التحتية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفيات تحت الأرض في تل أبيب تل أبيب إسرائيل حرب إسرائيل وإيران إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
تراويح الأقصى والسعودية توثّق "التربيع الأول" وأزمة ترامب في إيران- (العالم
أخبار وتقارير

تراويح الأقصى والسعودية توثّق "التربيع الأول" وأزمة ترامب في إيران- (العالم
" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
دراما و تليفزيون

" عمرو عامل عظمة"..أحمد سعد يكشف كواليس غناء رباعية احتفالا بنجاح "إفراج"
بشرى تكشف حقيقة انفصالها عن طليقها بسبب البيزنس في "أسرار"
دراما و تليفزيون

بشرى تكشف حقيقة انفصالها عن طليقها بسبب البيزنس في "أسرار"
10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام
سفرة رمضان

10 أطعمة تجنبها في السحور لتفادي العطش والتعب خلال الصيام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ضرب وسجن وسرقة موناليزا.. مشاهد تكشف معاناة مي عمر في رمضان 2026
السعودية توثّق "التربيع الأول" لهلال رمضان
"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية
كواليس "اللقطات الطبيعية".. من هم أبطال الكاميرا الخفية؟
بعد أمر ترامب برفع السرية عنه.. اختفاء "الصندوق الأسود" للكائنات الفضائية