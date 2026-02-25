ليلة سقوط الإنتر.. بودو جليمت يطيح بإنتر ميلان من دوري الأبطال

لاعب أوتوهو الكونغولي لمصراوي: "قادرون على تخطي الزمالك"

لاعب أوتوهو لمصراوي: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

أتلتيكو مدريد يقسو على كلوب بروج برباعية ويصبح أول المتأهلين لدور الـ16

حقق بودو جليمت النرويجي فوزا مهما على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بودو جليمت كلا من: ينس هاوجي في الدقيقة 58، هوكون إفيان في الدقيقة 72.

فيما سجل هدف إنتر ميلان الوحيد اللاعب أليساندرو باستوني في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبهذا الانتصار، حسم بودو جليمت تأهله إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما تفوق على إنتر ميلان بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.