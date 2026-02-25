مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
21:30

مودرن سبورت

الدوري المصري

بتروجت

- -
21:30

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

جالاتا سراي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

بنفيكا

الدوري السعودي

النجمة

- -
21:00

النصر

جميع المباريات

ليلة سقوط الإنتر.. بودو جليمت يطيح بإنتر ميلان من دوري الأبطال

كتب - محمد عبد السلام:

01:10 ص 25/02/2026
حقق بودو جليمت النرويجي فوزا مهما على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي بودو جليمت كلا من: ينس هاوجي في الدقيقة 58، هوكون إفيان في الدقيقة 72.

فيما سجل هدف إنتر ميلان الوحيد اللاعب أليساندرو باستوني في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبهذا الانتصار، حسم بودو جليمت تأهله إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما تفوق على إنتر ميلان بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

