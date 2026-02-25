سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-2-2026 وهي كالآتي



- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7945 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6950 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5960 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4635 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3310 جنيهات.

- سعر وقية الذهب24 بلغ 7050 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55600 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.99% إلى نحو 5122 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.