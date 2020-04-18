القوى العاملة: السعودية تعلق عقود العمل للعمالة المنزلية حتى إشعار آخر

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، تقريرين عاجلين من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالمملكة العربية السعودية وإيطاليا، للاطمئنان على أحوال العمالة المصرية هناك.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

جدة

قال المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرازق أحمد، إن المملكة العربية السعودية قررت تعليق عقود العمل عبر برنامج مساند للعمالة المنزلية حتى إشعار آخر، ولم يعمل بأي عقد عمالة منزلية لأي عامل منزلي سواء سائق، أو ممرض، بستاني خاص، وعاملة منزلية وخلافه، فضلًا عن تعليق عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية.

إيطاليا

وفي تقرير من الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، قال إن خسائر إيطاليا من أزمة كورونا قدرت بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتسابق الآن الشركات للحصول على قرض قيمته 25000 يورو تقدمه الحكومة.

وأشار حسنين، إلى أن وزارة الصحة الإيطالية كشفت عن أن إجمالي المصابين بلغ 106962، وحالات الشفاء 42727، وحالات الوفاة 22745.