بعد وقف التراخيص 6 أشهر.. شعراوي: التصدي لأول مخالفة بناء بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم التصدي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لأول حالة بناء بدون ترخيص علي قطعة أرض في حي مدينة نصر أول.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنها نجحت في منع استغلال بعض المواطنين لحظر التجوال الذي قررته الحكومة وحاولوا الشروع في البناء بدون ترخيص .

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلقت شكوى من أحد المواطنين بقيام بعض الاشخاص بالبناء على قطعة رقم 2 بالمنطقة التاسعة بلوك 19 بمدينة نصر أول.

ووجه الوزير شعراوي، بسرعة التواصل مع حي شرق مدينة نصر والجهات المعنية بمحافظة القاهرة، وعلى الفور توجه مساء أمس الجمعة رئيس الحي ومهندس إدارة الإسكان ومدير المتابعة والإشغالات إلى القطعة المذكورة.

وتبين أن القطعة سابق إصدار ترخيص بناء لها وتم إيقافه بقرار لوجود نزاع قضائي على ملكية الأرض، كما تبين وجود تشوينات من الإسمنت ومواد البناء وحديد التسليح وماكينة خاصة بحفر الأساسات تمهيدًا للبدء في عمل خوازيق بالموقع .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن رئيس الحي صادر مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بسرعة تحرك المسئولين بمحافظة القاهرة لمنع المخالفة في المهد، وشدد الوزير على ضرورة استمرار المتابعة من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمنع أي مخالفات والتصدي بكل قوة لأي مخالفات في المهد .

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بمختلف أحياء محافظة القاهرة وذلك لمدة 6 أشهر.