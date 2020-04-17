أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

​لحل أزمات العاملين.. وزير السياحة يناقش دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم القطاع

07:34 م الجمعة 17 أبريل 2020
​لحل أزمات العاملين.. وزير السياحة يناقش دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم القطاع

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية.

وبحسب ببان اليوم، حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية خلال الأسابيع الماضية على مناقشة استحداث هذا الصندوق. حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة وحقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي، ما يحول دون المحافظة على حقوق الكثير منهم، أو تقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة أن معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم أي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.

وأعرب أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق من ايرادات السياحة بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات والمنشآت السياحية والفندقية، في إطار موافقة مجلس إدارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح انشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع، وأكد تقديره لتبني وزارة السياحة والآثار لفكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم أثناء الأزمات السياحية.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، وافق أمس الخميس على مشروع قانون بإنشاء صندوق للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.

خالد العناني وزارة السياحة المنشآت الفندقية المشروعات السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية

الخبر التالى:

ابتعدوا عن الشيشة والفسيخ.. رسالة من "الصحة العالمية" للمصريين قبل شم النسيم (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2673

    عدد المصابين

  • 596

    عدد المتعافين

  • 196

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2173432

    عدد المصابين

  • 554899

    عدد المتعافين

  • 147337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان