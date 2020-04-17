"الوطنية للإعلام" تكشف تفاصيل الاشتباه في إصابة ممرضة بكورونا

كتب - مصطفى علي:

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك حالة اشتباه في إصابة ممرضة بفيروس كورونا من فريق الرعاية الصحية، حيث أجرت بعض الفحوصات، مساء الأربعاء، وهي خارج الرعاية، وأجريت لها مسحة في مستشفى عين شمس التخصصي، وتوجهت إلى أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة للعلاج.

وأوضحت الرعاية الطبية بالهيئة في بيان اليوم، أن الممرضة كان آخر حضور لها في الرعاية، يوم الثلاثاء قبل الماضي 7 أبريل، ولم يكن ظهرت عليها أي علامات اشتباه إصابتها بالمرض، وهي كانت تحضر يومي الاثنين والثلاثاء نظرا لقيام الرعاية بوقف العمل بالعيادات كإجراء احترازي منذ شهر.

وأكدت أن هناك متابعة لجميع المخالطين لها في فترة تواجدها علما بأن أعراض المرض تظهر خلال أسبوعين آخرهما الاثنين المقبل، ويجرى التعامل مع أي حالة مشتبهة بتطهير الرعاية الطبية العديد من المرات وتحديد المخالطين وإبلاغ جهة عملهم للراحة لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، حرصا على سلامتهم مع المتابعة وتتواصل الرعاية مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مؤكدة حرص الوطنية للإعلام على صحة وسلامة العاملين بها باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمبنى.