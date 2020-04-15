واتساب وبنوك.. القوى العاملة تنفي 3 شائعات عن منحة ال500 جنيه

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عدم صحة الشائعات التي أثيرت منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة نتيجة تضررها من فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض "مصراوي" ال 3 شائعات التي جرت خلال الأيام الماضية كالآتي:

1- شائعة الوحدة المحلية

نفت وزارة القوى العاملة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الذين لم يسجيلوا أنفسهم على موقع الوزارة، الذهاب إلى الوحدة المحلية بصورة البطاقة ورقم الموبايل للتسجيل.

وأهابت الوزارة، بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلى أن هدف أهل الشر إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة في اليوم الأول، وهو ما قامت به الحكومة جهود من جانب الوزارات المعنية من تنظيم ذلك، وما تم من إجراءات احترازية تجنبا لحدوث أي شيء يعكر صفوف هذه العمل.

وأكدت الوزارة للمواطنين، أن أي جديد سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفي كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

2- شائعة البنوك

نفت وزارة القوى العاملة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه سيتم صرف منحة ال500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، من خلال استصدار كروت ائتمانية من بعض البنوك.

وأهابت الوزارة، بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل وسجلت بياناتها من خلال موقع الوزارة، بعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، وعدم التزاحم أمام فروع البنوك، حفاظا على السلامة العامة.

3- شائعة الواتساب

نفت وزارة القوى العاملة، الشائعات التي روجتها بعض المواقع والصفحات الالكترونية، بشأن صرف المنح لمن يرسل بياناته على خدمة الواتس آب.

وحذرت الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات، مناشدة العمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg.

وخصصت الوزارة تليفون رقم (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية هذه الفئة من المواطنين.

وأكدت الوزارة، أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني.

ووضعت الوزارة، 4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة http://www.manpower.gov.eg/، واختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة، واختيار اضغط هنا للتسجيل، بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.

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