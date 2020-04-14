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الأطباء: 100 ألف جنيه للشهيد و20 ألفا للمصاب بكورونا من المهن الطبية

11:42 ص الثلاثاء 14 أبريل 2020
الأطباء: 100 ألف جنيه للشهيد و20 ألفا للمصاب بكورونا من المهن الطبية

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

قرر اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأطباء بـ100 ألف جنيه والمصاب بـ20 ألف جنيه؛ نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا.

وقرر مجلس نقابة الأطباء واتحاد نقابات المهن الطبية ما يلي:

1- صرف مبلغ 20 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشري – أسنان – صيدلي – بيطري) يصاب بفيروس كورونا؛ شريطة أن يكون ممارسًا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.

2- صرف مبلغ 50 ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو ( بشرى – أسنان – صيدلي – بيطري) يستشهد بسبب فيروس كورونا؛ شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

3- صرف مبلغ 50 ألف جنيه من نقابة الأطباء لكل طبيب بشرى يستشهد بسبب فيروس كورونا؛ شريطة أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية.

وأكدت نقابة الأطباء أن هذا هو مجرد دعم نقابي معنوي، وأنه لا شيء يمكنه تعويض المصابين أو أسر الشهداء، متابعة: "نعيد التأكيد على مجلس الوزراء بضرورة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين أو الشهداء إلى صندوق تكريم المصابين والشهداء والصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".

كما طالبت النقابة الجهات المختصة بسرعة صرف المستحقات المالية المقررة للأطباء العاملين بمستشفيات العزل طبقا لما تم الإعلان عنه عند بداية الجائحة، مؤكدة أن الفريق الطبي مازال يتحمل مسئولياته في الصفوف الأولى؛ دفاعًا عن الوطن من خطر الوباء.

نقابة الأطباء فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا اتحاد المهن الطبية

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