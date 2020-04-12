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"القومي للمرأة" يكشف حقيقة صورة متداولة للطبيبة "سونيا عارف"

11:22 م الأحد 12 أبريل 2020
"القومي للمرأة" يكشف حقيقة صورة متداولة للطبيبة "سونيا عارف"

الدكتورة مايا مرسي

كتبت- نور العمروسي:

نفى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لصورة الدكتورة فرحة الشناوي مقررة فرع المجلس بمحافظة الدقهلية، على أنها صورة الطبيبة التي وافتها المنية أمس جراء إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" في قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية "سونيا عارف".

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، عن استيائها لتداول صورة أمينة المجلس في الدقهلية، على أنها الطبيبة المتوفاة، مؤكدة أن الدكتورة فرحة الشناوي تمارس مهام عملها بشكل طبيعي وهي بصحة جيدة.

وتهيب مرسي بجميع القائمين على وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أخبار أو صور كاذبة من شأنها إحداث بلبلة.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي

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