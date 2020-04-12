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قبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات

10:39 ص الأحد 12 أبريل 2020
قبل بدء صرف منحة الـ500 جنيه.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب - محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظين باتخاذ اللازم نحو تجهيز مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بأماكن انتظار للمستحقين لصرف منحة الـ500 جنيه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.

وطالب الوزير، وفق بيان، اليوم الأحد، المحافظين بمراعاة آليات التنفيذ والصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما وجه شعراوي المحافظين بالإعلان على صفحة المحافظة والتنبيه على المواطنين بوسائل التواصل المختلفة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصلهم رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق، والتي ستصله قبل ٢٤ ساعة من اليوم المحدد للصرف.

وقال شعراوي إنه فيما يخص عملية صرف مستحقات المعاشات يتم تجهيز مكاتب البريد والمدارس وتوفير متطوعين لتنظيم عملية الصرف والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بأن تبدأ عملية صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من الاثنين المقبل 13 أبريل 2020 وحتى الخميس 16 أبريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات .

محمود شعراوي التنمية المحلية صرف منح فيروس كورونا

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