شديد البرودة ليلاً.. توقعات الأرصاد بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)

القاهرة - (أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 23

دمنهور 12 22

الإسكندرية 13 21

بلطيم 14 21

مطروح 12 20

السلوم 12 21

سيوة 10 24

بورسعيد 14 22

دمياط 14 22

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 11 25

السويس 13 24

العريش 12 23

رفح 12 23

رأس سدر 14 24

نخل 09 23

نويبع 16 26

طابا 14 24

كاترين 06 22

الطور 16 27

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 24

الفيوم 12 25

بني سويف 12 24

المنيا 11 26

أسيوط 12 28

سوهاج 14 27

قنا 15 27

الأقصر 16 27

أسوان 17 28

أبو سمبل 18 28

الوادي الجديد 16 27

شلاتين 19 27

أبو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 20 25