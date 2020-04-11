أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الأزهر للفتوى: إيذاء المصاب بكورونا والإساءة إليه حرام شرعا

04:06 م السبت 11 أبريل 2020
الأزهر للفتوى: إيذاء المصاب بكورونا والإساءة إليه حرام شرعا

إيذاء المصاب بكورونا والإساءة إليه حرام شرعا

كتب - محمود مصطفى:

أكد مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّ الإصابة بفيروس كُورونا ليست ذنبًا أو خطيئة ينبغي على المُصاب بها إخفاءها عن النَّاس؛ كي لا يُعيَّر؛ بل هو مرض كأي مرضٍ، ولا منقصَة فيه، وكلُّ إنسانٍ مُعرَّض للإصابة به، ونتائج إخفاء الإصابة به -من قِبَلِ المُصَابين- كارثيَّة.

وأضاف في بيان له السبت، إلى أن إيذاء المُصاب بكورونا، أو الإساءة إليه، أو امتهان من تُوفِّي جرَّاءَه، وبوجوب إكرام بني الإنسان في حَيَاتِهم وبعد مَوتِهم.

ودعا إلى ضرورة تقديم الدَّعم النَّفسيّ لكلِّ مُصابي كُورونا وأُسَرهم؛ سيما جنود هذه المعركة من أطباء وممرضين، وإلى تكاتف أبناء الوطن جميعًا للقيام بواجبهم كلٌ في مَيدانِه وبما يستطيعه إلى أن تتجاوز مِصرنا الحبيبة هذه الأزمة بسَلامٍ وسَلامةٍ إنْ شاء الله تعالى.
كان بعض الأهالي بإحدى قرى محافظة الدقهلية، اعترضوا سارة إسعاف تنقل إحدى الطبيبات التي استشهدت بفيروس كورونا، رافضين دفنها بمقابر القرية، قبل أن تفرقهم الشرطة، وتسمح لأهلها بدفن الجثمان.

وفيات كورونا ضحايا كورونا فيروس كورونا الأزهر للفتوى

الخبر التالى:

خريطة انتشار إصابات ووفيات كورونا حول العالم (تفاعلي)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1794

    عدد المصابين

  • 384

    عدد المتعافين

  • 135

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1715143

    عدد المصابين

  • 389374

    عدد المتعافين

  • 103874

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان