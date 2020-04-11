برودة وأتربة.. الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض الحرارة حتى منتصف الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حلة الطقس تشهد استقرارا على أغلب المناطق مع بداية الأسبوع وتستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع.

وأضافت شاكر، لمصراوي، اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات.

وأضافت أن الطقس لطيف خلال ساعات النهار على السواحل الشمالية معتدل على مناطق الصعيد وجنوب سيناء، بينما تتواجد البرودة في فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة خلال الـ72 ساعة المقبلة تتراوح بين 23 و25 درجة، و21 على السواحل الشمالية، و24 إلى 27 على شمال الصعيد، و28 إلى 30 على جنوب الصعيد.

وتابعت: "تتواجد الشبورة في الصباح الباكر على الطرق السريعة القريبة من الزراعات والمسطحات المائية، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية فقط بعد أن كانت خلال اليومين الماضيين على السواحل الشمالية والدلتا، وستكون خفيفة غير مؤثرة على الحركة اليومية".

وأكدت أن حركة الرياح معتدلة على القاهرة والسواحل الشمالية لكنها تنشط على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤثر على الرؤية.

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