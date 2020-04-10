أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​المطار يستقبل 17 طن مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة

07:30 م الجمعة 10 أبريل 2020
​المطار يستقبل 17 طن مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، شحنة مستلزمات طبية لصالح إحدى الشركات الخاصة التي تعاقدت عليها من الصين، لصالح وزارة الصحة والسكان، في إطار مبادرة المساهمة في توفير مستلزمات طبية لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقالت مصادر بالمطار، إن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، أمر بتشكيل لجنة جمركية برئاسة عزة حسين مدير عام الوارد، لسرعة إنهاء إجراءات مشمول شحنة أكثر من 17 طن مستلزمات طبية، قادمة من الصين لصالح وزارة الصحة المصرية، وتم إنهاء إجراءات وصول الشحنة من منفذ 35 بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة الدولي مستلزمات طبية فيروس كورونا الصين

الخبر التالى:

البحث العلمي في استطلاع رأي: 10% من المصريين يرون أن كورونا جند من جنود الله

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1603330

    عدد المصابين

  • 355983

    عدد المتعافين

  • 95758

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان