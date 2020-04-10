الزراعة تعلن عن توصيات لمزارعي القمح لتجنب الفاقد (صور)

كتب - أحمد مسعد :

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، توصيات هامة لمزارعي القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد، والتي من المقرر أن تبدأ بمختلف محافظات الجمهورية، الأسبوع المقبل.

أشارت التوصيات إلى ضرورة وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة تغيير لونه للأصفر، ما يعني توقف انتقال الغذاء للحبوب، وأن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر، وتكون هي المرحلة الملائمة للحصاد.

وأوضحت الوزارة، أن من ضمن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها، ويمكن للمزارع التعرف عليها بالضغط بالأصابع أو بكسر الحبة بالأسنان والإحساس بمدى صلابتها.

وأكد قطاع الإرشاد الزراعي، أن هناك عدد من الأمور يجب مراعاتها عند عمليات حصاد القمح، للتقليل من عمليات الفاقد، لافتة إلى أنه عند الحصاد اليدوي للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب إجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.

وأكدت التوصيات، أنه لتقليل الفاقد أيضًا يجب العناية بعمليات النقل المزرعي والدراس والتعبئة، بحيث يتم أيضا نقل آلات الدراس إلى الحقل بجوار القمح المحصود، ووضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس، مع أهمية أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى الى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها.

وشددت التوصيات على عدم التأخير في عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات إلى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.

ومن جهته، أكد الدكتورعلاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في عمليات الحصاد، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحصاد، وتوفر الوقت والجهد على المزارعين، لافتًا إلى أن موسم القمح من أهم المواسم التي تهتم بها وزارة الزراعة بإعتباره المحصول الاستراتيجي لمصر.

وأشار عزوز ألى أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لكافة أجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل على المزارعين عمليات توريد القمح، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب رئيس قطاع الإرشاد، كافة مزارعي القمح على مستوى محافظات الجمهورية، بضرورة الالتزام بتعليمات التوريد التي يتم أعلانها، والتي تتم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري، لتجنب الزحام بالشون أو الصوامع أو نقاط التجميع.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن بدء عمليات حصاد محصول القمح، الأسبوع المقبل، في أغلب محافظات الجمهورية، حيث تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول على مستوى الجمهورية حوالي، ٣ مليون و٤٠٢ ألف فدان، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي ٩ مليون طن.​