منها تكافل وكرامة.. التنمية المحلية: 528 مقرا لصرف المعاشات بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وهيئة البريد المصري والمحافظين للتخفيف عن كاهل المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة نجحت بالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمحافظات في تجهيز حوالي ٥٢٨ مقرا لصرف المعاشات وتكافل وكرامة في عدد من المدارس ومراكز الشباب والاستادات الرياضية والساحات الملاصقة والقريبة من مكاتب البريد بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين والجمعيات الأهلية في القري والمدن بالمحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم في هذه الأماكن مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين وكذا توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة لهم بالإضافة لاتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات أو تكافل وكرامة لمنع التكدسات والزحام.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها الشباب من المتطوعين بكافة المحافظات لدعم جهود الحكومة وكافة وزارتها المعنية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة فيما يخص تنظيم عملية توزيع المعاشات لكبار السن طبقاً للإجراءات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

وشدد شعراوي، على أن الحكومة بكافة وزارتها حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات وحمايتهم من نقل عدوى كورونا ومنع التجمعات والتكدسات حفاظًا علي سلامتهم وصحتهم.​