محافظ القاهرة: الإسراع في إزالة المناطق العشوائية الخطرة بنهاية العام

كتب - محمد نصار:

قال خالد عبد العال محافظ القاهرة بإن أعمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة تسير بخطى سريعة بالعاصمة للانتهاء منها بنهاية العام الجارى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن العاصمة شهدت خلال الأسبوع الماضى عدة إزالات للمناطق العشوائية ونقل سكانها لمناطق حضارية آمنة جاء على رأسها أعمال الإزالة الجارية بمنطقة حكر السكاكينى الجديد بحى الشرابية حيث تم إزالة 82 عقارا عشوائيا من إجمالى 117 عقارا من المقرر هدمهم وتسكين 396 أسرة كانوا يقطنون بهم فى مساكن المحروسة (1) وجار هدم باقى العقارات وتسكين المستحقين تباعاً .

وأضاف المحافظ أن هذا الأسبوع شهد أيضاً أعمال إزالة 74 عقارا بمنطقة كوم غراب العشوائية بحى مصر القديمة وتسكين 245 أسرة بمساكن الأسمرات (3)، مشيراً إلى أن المحافظة إنتهت من إزالة منطقة السحيلة وتسكين 223 أسرة بالأسمرات ، كما إنتهت من تسكين 61 أسرة من منطقة العصارة العشوائية ، و90 أسرة من سكان منطقة عشش المهاجرين بالمرج واللتين تمت إزالتهما بالكامل فى مساكن المحروسة (1) و(2) .

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت خلال السنوات الماضية إقامة العديد من المشروعات على أرضها بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة لتطوير القاهرة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الامنة أو المناطق الآمنة وغير المخططة والتي ساهمت بصورة كبيرة في القضاء على عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأشار عبدالعال إلى أن جميع المناطق التى تمت إزالتها سيتم استخدامها فى مشروعات خدمية لصالح أهالي المنطقة سواء كانت خدمات صحية أو ملاعب أو مراكز شباب ..مؤكداً أن جميع الوحدات السكنية التى تم نقل المواطنين لها مؤثثة بالكامل ومزودة بالاجهزة الكهربائية.