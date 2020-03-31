قبل الحظر بدقائق.. كيف كانت شوارع القاهرة والجيزة؟ (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - فريد قطب

رصدت عدة "مصراوي" عدد من الطرق في القاهرة والجيزة قبل دقائق من بدء حظر التجوال الذي بدأ في السابعة مساء، ويستمر حتى السادسة من صباح غد الأربعاء.

وظهرت الشواع خالية تماما من السيارات والمواطنين، خاصة في شوارع جامعة الدول، وكوبري أكتوبر، وشوارع "عبدالمنعم رياض ورمسيس وعبد الخالق ثروت".

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أكد أن ما تم تداوله من مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين، غير صحيح.

وأكد المركز الإعلامي، أن أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر، ونوضح أن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير، وأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.