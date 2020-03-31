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النقل تخصص أتوبيسات لنقل المصريين القادمين من بريطانيا وفرنسا للحجر الصحي

06:26 م الثلاثاء 31 مارس 2020
النقل تخصص أتوبيسات لنقل المصريين القادمين من بريطانيا وفرنسا للحجر الصحي

الحجر الصحي بمطار القاهرة

كتب - أسامة علي:
قررت وزارة النقل، الدفع بأربع أتوبيسات سوبر جيت فاخرة، لنقل الركاب المصريين القادمين من الخارج، من مطار القاهرة، إلى موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، أن الأتوبيسات مخصصة لركاب الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة في التاسعة مساءً، والقادمة من فرنسا في الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم .
بريطانيا فرنسا الحجر الصحي مطار القاهرة وزارة الصحة فيروس كورونا

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