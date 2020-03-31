كورونا في مصر بالأرقام.. وأكثر المحافظات إصابة (إنفوجرافيك)

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدران مسؤولان بوزارة الصحة، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتين فقط، هما "الوادي الجديد وشمال سيناء".

وسجلت مصر حتى مساء الاثنين، 656 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 150 متعافياً، و41 حالة وفاة، وفق آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة.

وقال المصدران في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة لدى الوزارة، إذ سجلت 119 إصابة، وتأتي الإسكندرية في المرتبة الثانية بـ 82 حالة، ثم دمياط بـ 72 حالة، والبحر الأحمر بـ 59 حالة حتى الآن.

وأوضحا أن 63 أجنبياً أصيبوا بفيروس كورونا خلال تواجدهم في مصر، حتى اليوم، وجاءت أغلب هذه الإصابات لجنيسات فرنسية وإيطالية، ثم الألمان، فضلًا عن تسجيل حالة لشخص هندي وأخرى لمغربي.

وتعمل وزارة الصحة على تطبيق الحجر المنزلي على سكان عدد من المناطق عقب ثبوت وجود حالات إيجابية بفيروس "كورونا" المستجد.

ويجري التنبيه على السكان بعدم مغادرة منازلهم مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم طوال فترة الحجز، كإجراء احترازي للحفاظ عليهم.

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