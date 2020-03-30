أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

​وزيرة الهجرة توجه رسالة إلى المصريين العالقين في أوكرانيا

09:21 م الإثنين 30 مارس 2020
​وزيرة الهجرة توجه رسالة إلى المصريين العالقين في أوكرانيا

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي:

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استفسارات متكررة من الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا وأسرهم، والتي تطلب توفير طائرات إجلاء استثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الجهة المسئولة عن تلقي أي طلبات واتخاذ القرارات بشأن إجلاء المواطنين المصريين من أوكرانيا، هي سفارة جمهورية مصر العربية في كييف، وهي الجهة الوحيدة التي سيتم تكليفها بإفادة المواطنين المصريين العالقين بأي ترتيب وطني يتم اعتماده لإرسال طائرة للإجلاء، لتقوم السفارة أيضًا باستصدار الموافقات اللازمة من السلطات الأوكرانية وفق الحاجة.

وأضافت مكرم أن السفارات المصرية بكافة الدول تعمل بالتعاون أيضًا مع وزارة الطيران المدني على التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص إجلاء المصريين العالقين، موضحة أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تبذل أقصى جهد حتى نتخطى هذه الأزمة بسلام.

وناشدت وزيرة الهجرة، المواطنين العالقين في أوكرانيا باتخاذ أقصى درجات الحذر وتجنب الوقوع في براثن المضللين وأي شائعات حول طائرات إجلاء لا أساس لها بدافع التضليل والاستغلال في هذه الظروف الحرجة.

وفي السياق ذاته، شددت وزيرة الهجرة، على متابعة موقف المصريين العالقين حول العالم، وأن الوزارة تبذل كافة الجهود للتنسيق مع الدول المختلفة بما يسمح بإعادة المواطنين العالقين والحالات الاستثنائية، مشددة على قيام العالقين الذين لم يستكملوا بياناتهم بالتواصل مع السفارات والقنصليات في الدول المختلفة، وملء النماذج الإليكترونية الخاصة بذلك:

اضغط هنا‏‎

أو البريد الإلكتروني Egyexpcare2020@gmail.com، كذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755/01062437210

نبيلة مكرم أوكرانيا وزارة الهجرة وزارة الطيران المدني

الخبر التالى:

​لو استمر الوباء حتى رمضان.. الإفتاء توضح حكم الصيام وقت "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 753367

    عدد المصابين

  • 158783

    عدد المتعافين

  • 36273

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: 47 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ووفاة واحدة