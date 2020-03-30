جمارك شرق بورسعيد تحبط تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش

كتب- محمد عبيد:

قالت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد محمود حنفى مدير عام جمرك شرق بورسعيد، إنها تمكنت بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد وإدارة البحث الجنائي بالإشتباه في وجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم TCLU1377682 قادمة من سوريا لميناء شرق بورسعيد بإسم شركة "ا . ع . م" ومشمولها مستنديًا تفاح منشأ سوري.

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية من أيمن جودة مدير إدارة الحركة بالنيابة وعماد الدين محمد الزيني مدير الحركة ومحمد الجمل مأمور تعريفة الساحة ومحمد إبراهيم عثمان مدير إدارة المكافحة عمليات وسالم لافي رئيس قسم الأمن الجمركي الجمركي لمعاينة المشمول.

فتبين وجود 1636 قطعة (فرش) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 360 كجم مخبأة داخل أكياس من لدائن باللاصق وملفوفة أسفل ثمار التفاح.