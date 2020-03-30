عاصفة ترابية وسقوط أمطار وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين ولمدة الـ48 ساعة مقبلة يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل تدريجي على أغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية، حيث تكون أكبر من المعدل الطبيعي بحوالي 5 درجات.

وأضاف شاهين، لمصراوي اليوم الاثنين، بداية من اليوم تزداد فترات سطوع الشمس مع وجود نشاط للرياح الغربية تعمل على زيادة ارتفاع حرارة الجو، تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أيضًا خلال فترات الليل على أغلب محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه التقلبات الجوية سريعة وحادة ومتوقع حدوثها خلال فصل الربيع.

وأكد أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة اليوم الاثنين 29 درجة، بينما على السواحل الشمالية 25 درجة، وشمال وجنوب الصعيد تتراوح بين 30 و31 درجة.

وتابع: نشاط الرياح اليوم سيتسبب في عاصفة ترابية على الصحراء الغربية والسلوم ومطروح والإسكندرية، على أن تهدأ سرعات الرياح بداية من الثلاثاء.

وأكد أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية، تكون خفيفة وغير مؤثرة على الحركة اليومية وحركة الطرق.

وأوضح أنه يوم الأربعاء سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أن تعود في الارتفاع مرة أخرى بداية من يوم الخميس، مطالبا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لوجود اختلاف في حالة الطقس كل 24 ساعة.​